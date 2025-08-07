Ministro Pizarro y avance en reforma de ley SADP: Esperamos que este año pueda completarse

El ministro del Deporte, Jaime Pizarro, abordó con ilusión la evolución que ha tenido la tramitación de las reformas a la ley de Sociedades Anónimas Deportivas Profesionales (SADP), con miras a un buen avance para iniciar los trámites en miras a los ajustes a la norma.

"Hemos seguido asistiendo a la comisión del Senado. Está en pleno proceso de votación de varios artículos y se fueron aprobando algunos de ellos. Ya está agendada la próxima sesión, así que seguimos avanzando", señaló a CNN Chile.

El ministro destacó que "ha sido un buen avance, donde se ha podido invitar a distintos actores y todos han podido manifestar sus aportes, sus contribuciones y también sus puntos de vista sobre esta iniciativa".

"Somos optimistas de seguir este avance. Hemos visto una muy buena disposición y agradecemos todas las contribuciones que han existido", agregó.

Finalmente, indicó que si bien "a veces las cosas fluyen más rápido o requieren más tiempo", de todas formas "esperamos que durante este año pueda completarse este proceso para seguir con el trámite correspondiente".