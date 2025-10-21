Bayern Munich anunció la renovación de Vincent Kompany

Bayern Munich, el club más laureado del fútbol alemán, amplió este martes el contrato de su entrenador, el belga Vincent Kompany, hasta 2029, según publicó el cuadro germano en sus redes sociales.

Según indicó el equipo en un comunicado, Kompany, que llegó al equipo bávaro en la campaña 2024-2025 con un contrato válido inicialmente hasta mediados de 2027, será el director técnico del club hasta el 30 de junio de 2029.

La ampliación del contrato se produce después de que, tras su primera temporada en el banco de Bayern, el equipo muniqués ganara la Bundesliga y la Supercopa de Alemania.

"Estoy agradecido, es un honor para mí y quiero agradecer a Bayern su confianza y el entorno de trabajo que me ha brindado desde el primer día", dijo Kompany en unas declaraciones recogidas en el comunicado del club.

"Siento como si llevara aquí mucho más tiempo y que entiendo bien al club. Hasta ahora ha sido una experiencia fantástica, hemos emprendido un viaje maravilloso", añadió.

El equipo de Kompany lleva una trayectoria impecable en la presente edición de la Bundesliga, pues suma victorias en todos sus partidos y luce como líder en la clasificación, con 21 puntos, cinco más que Leipzig, segundo, y que el Stuttgart, tercero con 15 unidades.