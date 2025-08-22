Bayern Munich arrasó con seis goles ante RB Leipzig en su estreno por la Bundesliga

Bayern Munich arrancó con contundencia su defensa de la Bundesliga después de propinarle una goleada de 6-0 a RB Leipzig en el Allianz Arena, consiguiendo este abultado marcador con un triplete de Kane, combinado con un doblete de Olise y un tanto de Luis Díaz.

El conjunto dirigido por el belga Vincent Kompany ejerció dominio total ante un oponente que salió a resguardarse y fue sorprendido con la defensa muy adelantada, siendo el meta Peter Gulacsi quien retrasó la apertura de la cuenta.

Tras dos atajadas del húngaro, fue el francés Michel Olise (27') quien inauguró las cifras para luego ser complementado por un golazo del colombiano Luis Díaz (32'), quien anotó tras un pase de taco de Serge Gnabry.

Antes del entretiempo, el delantero galo confirmó su doblete (42') y dio pie a que en el segundo lapsus se desatase la tormenta bávara que comandó el inglés Harry Kane, con tres goles (64', 74' y 78') que confirmaron el tremendo arranque de Bayern en la Bundesliga.

Antes de su siguiente desafío, el gigante de Alemania tendrá que visitar por la Pokal al modesto Wehen este miércoles 27 de agosto. En tanto, RB Leipzig deberá quitarse esta goleada cuando reciba el sábado 30 a Heidenheim, club que evitó el descenso la temporada pasada.