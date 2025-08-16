Bayern Munich conquistó la Supercopa "Franz Beckenbauer" tras vencer a Stuttgart

Bayern Munich tuvo un grato inicio de temporada en el en la MHP Arena tras imponerse por 1-2 a Stuttgart y conquistar la Supercopa "Franz Beckenbauer", denominación que recibió el torneo en honor al fallecido referente del fútbol alemán.

En el primer lapsus, fue el inglés Harry Kane (18') quien marcó las diferencias ante el vigente monarca de la Copa de Alemania. El delantero aprovechó un mal control de un defensor y definió cayéndose para abrir la cuenta.

Posteriormente, el colombiano Luis Díaz (77') también logró estrenarse en las redes con el elenco bávaro al anotar de cabeza. Si bien, Jamie Leweling (90+3') descontó antes del pitazo final, su tanto no aportó mucho.

Con esta nueva conquista, Bayern Munich alcanzó su undécima Supercopa de Alemania y estiró su dominio como el club más ganador de la renombrada competición.