Bayern Munich cortó su racha de triunfos con sufrido empate ante Mainz por la Bundesliga

Bayern Munich rescató un sufrido empate por 2-2 ante Mainz por la Bundesliga en la fecha 14 en el Allinz Arena. Si bien el equipo de Vincent Kompany comenzó ganando con el gol de Lennart Karl, sufrió una remontada con goles de Kacper Potulski y Lee Jae-Sung. Cuando el partido se les escapaba a los locales, Harry Kane consiguió el empate sobre el cierre del partido desdel el punto penal. Con este resultados los "bávaros" cortó su racha de triunfos entre la liga alemana y Champions League.

