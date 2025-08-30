Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga alemana
Bayern Munich logró un sufrido triunfo ante FC Augsburg en la Bundesliga
Los "bávaros" quedaron lideres.
Bayern Munich logró un sufrido triunfo por un marcador de 3-2 ante FC Augsburg en el WWK Arena por la segunda fecha de la Bundesliga.
Los goles del encuentro fueron marcados por Serge Gnabry (28'), Luis Díaz (45+4') y Michael Olise (48), mientras que Kristjian Jakic (53') y Mert Kumur (76') anotaron para los locales.
Con este triunfo, los "bávaros" sumaron su segundo triunfo y marchan líderes del torneo con seis puntos, por su parte FC Augsburg quedó en el quinto puesto con tres unidades.