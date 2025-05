Borussia Dortmund clasificó a la Champions en la última fecha de la Bundesliga

La Bundesliga desarrolló íntegramente su última fecha este sábado, que entre sus luchas en la tabla incluyó la agónica clasificación de Borussia Dortmund a la Champions League.

Los aurinegros golearon por 3-0 al descendido KSV Holstein. Serhoy Guirassy abrió la cuenta desde el punto penal a los tres minutos, mientras la visita sufrió la expulsión de Carl Johansson a los 9'.

Marcel Sabitzer y Felix Nmecha aumentaron para el equipo de Niko Kovac a los minutos 47 y 72.

En simultáneo Friburgo cayó en casa ante Eintracht Frankfurt por 3-1, resultado que sumado a su propio triunfo le permitió al Dortmund ubicarse cuarto con 57 puntos y cerrar la zona de Liga de Campeones con dos unidades de ventaja.

Off to Europe's Best again! ✈️ #UCL pic.twitter.com/UtUfCUEeK2