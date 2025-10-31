Guirassy selló la victoria de Borussia Dortmund sobre Augsburgo

Borussia Dortmund se impuso por la cuenta mínima de 1-0 en su visita a Augsburgo, en un encuentro muy equilibrado y de escaso brillo futbolístico. El único gol del partido lo marcó el delantero Serhou Guirassy en el minuto 37, aprovechando una jugada desafortunada de la defensa local que definió el resultado final.

El gol de la victoria llegó en el primer remate a puerta del Dortmund, a los 37'. La jugada la inició Waldemar Anton con un pase largo que el defensor Matsima intentó despejar de cabeza. Sin embargo, el balón rebotó en el cuerpo de su compañero Massengo y le quedó servido a Guirassy, quien no perdonó dentro del área para marcar la diferencia.

El técnico local, Sandro Wagner, quien llegaba bajo fuerte presión tras una goleada y una eliminación en copa, apostó por un planteamiento conservador para neutralizar el juego de su rival. La estrategia funcionó para convertir el duelo en una sucesión de disputas individuales, aunque no pudo evitar el solitario gol en contra antes del descanso.

En la segunda mitad, fue Augsburgo el equipo que más buscó el arco contrario en busca del empate. La ocasión más clara llegó al minuto 71, cuando una barrida providencial de Jobe Bellingham evitó un remate de Rexbecaj en una excelente posición. Al final, Borussia Dortmund supo defender la ventaja y aseguró la victoria por la mínima.