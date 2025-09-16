Adelantan que Carlos Palacios mantendrá titularidad en Boca pese a discusión

El pasado domingo Carlos Palacios fue nuevamente parte de la polémica en Boca Juniors luego de realizar un gesto de molestia al ser sustituido en el empate 1-1 ante Rosario Central.

El momento se viralizó y en él se ve al chileno teniendo un cruce con Claudio Ubeda, uno de los ayudantes de campo de Miguel Angel Russo.

Ante ello se especuló con una posible salida del 11, no obstante, desde TyC Sports adelantaron que el hecho no pasó a mayores.

Según la cadena, el cruce no pasó a mayores, aunque Palacios deberá tener una conversación con el cuerpo técnico en la práctica de este martes para zanjar el tema.