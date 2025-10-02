Adrián Balboa escupió a Marcos Acuña tras eliminación de Racing ante River en Copa Argentina

River Plate eliminó con un 1-0 a Racing en los cuartos de final de la Copa Argentina, en el Estadio Gigante de Arroyito en Rosario, y el encuentro terminó en escándalo, debido a una repudiable acción del delantero uruguayo Adrián Balboa.

Tras el pitazo final, Balboa fue directamente a buscar a Marcos Acuña y lo escupió en la cara, generando varios empujones entre los planteles de ambos equipos, incluyendo el técnico de River, Marcelo Gallardo.

Balboa de Racing escupiéndole la cara a Acuña tras finalizar el partido. Lo tienen que sancionar. pic.twitter.com/jkEyKUaDcx — Pablo Carranza (@PabloCarranzaOK) October 2, 2025

Balboa le escupió en la cara a Acuña, un COBARDE pic.twitter.com/OlJr0JXaEL — Luciano García (@garcialuciano27) October 2, 2025

El partido fue caliente desde el comienzo, con alta tensión también con las hinchadas, que lanzaron proyectiles e incluso demoraron varios minutos el partido en el segundo tiempo, por el humo de bengalas.

DUELO DE HINCHADAS EN EL GIGANTE DE ARROYITO 🔝



Racing y River juegan por la Copa Argentina 📌 pic.twitter.com/JMEY94XOsJ — Diario Olé (@DiarioOle) October 2, 2025

El gol del triunfo para el "Millo" fue de Maximiliano Salas, exjugador de Racing, quien no celebró tras la anotación, pese a que la hinchada de la "Academia" le gritaba "traidor".

¡GOL DE RIVER, GOL DE SALAS! El ex Racing y la ley del ex: gran centro de Colidio y definición del 7 para el primero del Millonario en Rosario.

Disfrutá el partido en TyC Sports y TyC Sports Play pic.twitter.com/8kUgSX9iEO — TyC Sports Play (@TyCSportsPlay) October 2, 2025

Salas, al final, también tuvo problemas, ya que intentó saludar a sus excompañeros, pero lo frenó Agustín Almendra; además, el hijo de Gustavo Costas, Gonzalo, le gritó "desagradecido".

En River Plate fue suplente Paulo Díaz, al igual que el arquero Gabriel Arias en Racing, y no sumaron minutos en Rosario.

En semifinales de la Copa Argentina, River Plate enfrentará a Independiente Rivadavia, mientras que la otra llave la protagonizarán Belgrano de Córdoba y Argentinos Juniors.