Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga argentina

Adrián Balboa escupió a Marcos Acuña tras eliminación de Racing ante River en Copa Argentina

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

El duelo de cuartos de final de la Copa Argentina terminó en escándalo.

Adrián Balboa escupió a Marcos Acuña tras eliminación de Racing ante River en Copa Argentina
En portada

River Plate eliminó con un 1-0 a Racing en los cuartos de final de la Copa Argentina, en el Estadio Gigante de Arroyito en Rosario, y el encuentro terminó en escándalo, debido a una repudiable acción del delantero uruguayo Adrián Balboa.

Tras el pitazo final, Balboa fue directamente a buscar a Marcos Acuña y lo escupió en la cara, generando varios empujones entre los planteles de ambos equipos, incluyendo el técnico de River, Marcelo Gallardo.

El partido fue caliente desde el comienzo, con alta tensión también con las hinchadas, que lanzaron proyectiles e incluso demoraron varios minutos el partido en el segundo tiempo, por el humo de bengalas.

El gol del triunfo para el "Millo" fue de Maximiliano Salas, exjugador de Racing, quien no celebró tras la anotación, pese a que la hinchada de la "Academia" le gritaba "traidor".

Salas, al final, también tuvo problemas, ya que intentó saludar a sus excompañeros, pero lo frenó Agustín Almendra; además, el hijo de Gustavo Costas, Gonzalo, le gritó "desagradecido".

En River Plate fue suplente Paulo Díaz, al igual que el arquero Gabriel Arias en Racing, y no sumaron minutos en Rosario.

En semifinales de la Copa Argentina, River Plate enfrentará a Independiente Rivadavia, mientras que la otra llave la protagonizarán Belgrano de Córdoba y Argentinos Juniors.

