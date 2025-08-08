Árbitro fue agredido con proyectiles cuando revisaba el VAR en duelo de Newell's y Central Córdoba

Una lamentable situación ocurrió este viernes en la cuarta fecha del Torneo de Clausura en Argentina, ya que el árbitro Andrés Merlos fue agredido con proyectiles mientras intentaba revisar el VAR en el duelo de Newell's y Central Córdoba en el Estadio "Marcelo Bielsa" en Rosario.

En la media hora de juego, Luca Regiardo derribó a Lucas Besozzi y Merlos recibió el llamado del VAR para revisar una posible expulsión.

Sin embargo, al acercarse a la cabina del VAR, barristas lanzaron proyectiles y uno de ellos impactó su rostro y brazo derecho, generando una interrupción momentánea del partido.

Finalmente, el árbitro Merlos, escudado por los policías, logró revisar el VAR y expulsó a Regiardo, dejando con 10 jugadores a Newell's.

Andrés Merlos fue agredido cuando se disponía a revisar el VAR.



En lo deportivo, el partido terminó igualado 1-1, con goles de Gonzalo Maroni (85') para la "lepra" y Gastón Verón (90') para la visita.