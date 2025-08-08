Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga argentina

Árbitro fue agredido con proyectiles cuando revisaba el VAR en duelo de Newell's y Central Córdoba

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

El juez Andrés Merlos recibió impactos en su cara y brazo mientras intentaba revisar una acción.

Árbitro fue agredido con proyectiles cuando revisaba el VAR en duelo de Newell's y Central Córdoba
Una lamentable situación ocurrió este viernes en la cuarta fecha del Torneo de Clausura en Argentina, ya que el árbitro Andrés Merlos fue agredido con proyectiles  mientras intentaba revisar el VAR en el duelo de Newell's y Central Córdoba en el Estadio "Marcelo Bielsa" en Rosario.

En la media hora de juego, Luca Regiardo derribó a Lucas Besozzi y Merlos recibió el llamado del VAR para revisar una posible expulsión.

Sin embargo, al acercarse a la cabina del VAR, barristas lanzaron proyectiles y uno de ellos impactó su rostro y brazo derecho, generando una interrupción momentánea del partido.

Finalmente, el árbitro Merlos, escudado por los policías, logró revisar el VAR y expulsó a Regiardo, dejando con 10 jugadores a Newell's.

En lo deportivo, el partido terminó igualado 1-1, con goles de Gonzalo Maroni (85') para la "lepra" y Gastón Verón (90') para la visita.

