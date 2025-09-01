Bastián Yáñez vio desde la banca el triunfo de Godoy Cruz sobre el Platense de Maxi Rodríguez

En un duelo de chilenos por la séptima fecha del Clausura argentino, Godoy Cruz, con Bastián Yáñez como suplente, venció como visitante a Platense, de Maximiliano Rodríguez, por 3-1.

Pese a la expulsión de Santino Andino (33'), los mendocinos ganaron con goles de Roberto Fernández (10'), Daniel Barrea (67') y Facundo Altamira (90+7'). Franco Baldassarra (55') descontó para el campeón trasandino, que tuvo a Rodríguez en cancha desde el minuto 81.

Con este triunfo, el "Tomba" llegó a siete puntos y se ubicó décimo del Grupo B, justo un punto y posición por encima del "Calamar".