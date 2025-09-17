Cambio de planes: En Argentina avisan que el "puesto de Palacios" está vacante

Si bien las primeras versiones de prensa apuntaban a que el enojo de Carlos Palacios con el entrenador ayudante de Boca Juniors, Claudio Úbeda, solo sería motivo de una conversación con el cuerpo técnico, ahora todo apunta a que el chileno corre el riesgo de perder la titularidad en el cuadro xeneize.

Así lo dejó ver DSports, donde avisaron que el puesto en el once de Palacios está vacante.

"Después de la lesión y la sanción, (Palacios) tiene estas actitudes que no suman nada. De los puestos de los 11 jugadores en campo, es el único que no tiene un titular indiscutido", explicaron.

"El puesto de Palacios aún está vacante y entre él, (Alan) Velasco y Williams Alarcón se lo disputan", añadieron.

Esto se suma a la versión del Diario Olé, donde ayer martes comentaron que hubo un diálogo de Miguel Angel Russo, DT de Boca, con el exjugador de Unión Española y Colo Colo.