Carlos Palacios fue titular en el triunfo y clasificación de Boca Juniors a cuartos de play-offs en la liga argentina

Publicado: | Fuente: ESPN / YouTube
Boca Juniors contó con Carlos Palacios de titular en el triunfo por 2-0 sobre Talleres de Córdoba, de Matías Catalán y Ulises Ortegoza, en los octavos de final de la liga argentina. Los goles del "Xeneize" fueron obra de Miguel Merentiel. Ahora, el elenco de Buenos Aires, que tuvo en la banca a Williams Alarcón, deberá enfrentar a Argentinos Juniors en la ronda de los 8 mejores.

Las + leídas
