Boca Juniors contó con Carlos Palacios de titular en el triunfo por 2-0 sobre Talleres de Córdoba, de Matías Catalán y Ulises Ortegoza, en los octavos de final de la liga argentina. Los goles del "Xeneize" fueron obra de Miguel Merentiel. Ahora, el elenco de Buenos Aires, que tuvo en la banca a Williams Alarcón, deberá enfrentar a Argentinos Juniors en la ronda de los 8 mejores.

LEER ARTICULO COMPLETO