Con Paulo Díaz en la banca: River quedó eliminado en semis de Copa Argentina

Con el defensa nacional Paulo Díaz sentado en la banca durante todo el cotejo, River Plate perdió por penales ante Independiente Rivadavia luego de empatar sin goles en el tiempo reglamentario, quedando eliminado en semifinales de la Copa Argentina.

Una intensa lluvia convirtió la cancha del estadio "Mario Alberto Kempes" en una verdadera piscina, retrasando el reinicio de las acciones tras el descanso. Debido a aquella complicación, el duelo terminó pasada la medianoche.

Al margen del diluvio que cayó sobre el recinto cordobés, el cuadro "millonario" fue claro dominador de las acciones en el primer tiempo y tuvo sus chances más claras de peligro alrededor de la media hora de juego con zapatazo de Juan Fernando Quinteros que dio en el palo (27') y un remate de Marcos Acuña (32') que provocó una serie de rebotes que no fueron aprovechados por el equipo de la banda sangre.

El encuentro perdió ritmo en el complemento y aunque el conjunto mendocino intentó tomar mayor protagonismo, fueron los pupilos de Marcelo Gallardo quienes estuvieron más cerca de convertir con un cabezazo de Lautaro Rivero que se estrelló en el larguero (80') y otro frentazo de Giuliano Galoppo que tapó el portero Ezequiel Centurión,

Con ambos elencos igualados en los 90 minutos, la llave se tuvo que definir desde los doce pasos, donde el guardameta Ezequiel Centurión atajó el tiro de Miguel Borja. Tras posteriores fallos de ambos lados, Sebastián Villa decretó la victoria de Independiente por 4-3 en los penales.

De esta manera, River Plate se quedó a las puertas de la definición del certamen y ahora centrará sus esfuerzos en el Torneo de Clausura trasandino, su última oportunidad para capturar uno de los boletos para la Copa Libertadores de 2026.

Respecto a Independiente Rivadavia, enfrentará en la final de la Copa Argentina a Argentinos Juniors, que dejó en el camino a Belgrano por 2-1.