¿Cuándo y dónde ver el superclásico argentino entre Boca Juniors y River Plate?

Este fin de semana, la liga argentina se paralizará con una nueva edición del Superclásico entre Boca Juniors y River Plate, por la penúltima fecha del torneo de Clausura trasandino.

La escuadra "xeneize" de Carlos Palacios y Williams Alarcón está a un triunfo de asegurar los boletos a Copa Libertadores mediante la tabla anual, o también le bastaría un empate dependiendo de otros resultados. Además lidera el Grupo A.

En tanto, los "millonarios" de Paulo Díaz viven un turbulento presente en el Grupo B, que incluso les impide tener abrochado el pase a la siguiente ronda del Clausura.

El partido en La Bombonera se jugará este domingo 9 de noviembre a las 16:30 horas (19:30 GMT) con arbitraje de Nicolás Ramírez.

La transmisión televisiva estará a cargo del canal ESPN en el cable y también estará disponible en la plataforma de streaming Disney+, aunque solo en su plan premium. Además, podrás seguir el resultado en el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.