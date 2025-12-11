¿Cuándo y dónde ver la final entre Racing y Estudiantes en el Clausura de Argentina?

Racing de Avellaneda se medirá ante Estudiantes de La Plata en el Estadio Madre de Ciudades en Santiago del Estero este sábado, por la final del Toneo de Clausura de la liga argentina.

La "Academia", con el arquero Gabriel Arias en sus filas, llegó a la definición tras dejar en el camino a un gran candidato, Boca Juniors, el equipo de Carlos Palacios y Williams Alarcón, con un 0-1 en La Bombonera.

Por su parte, el conjunto "Pincharrata" dejó en el camino a su clásico rival, Gimnasia de La Plata.

El encuentro está pactado para las 21:00 horas (00:00 GMT) de este sábado 13 de diciembre y podrás seguirlo en streaming por la plataforma Disney +.

Además, todos los detalles estarán en la cobertura del Marcador Virtual de Cooperativa.cl.