Diego Valdés debutó en el triunfo de Vélez sobre San Martín en el Clausura de Argentina

El volante chileno Diego Valdés debutó este viernes en Vélez Sarsfield, en el triunfo por 1-2 sobre San Martín de San Juan, por la novena fecha del Torneo de Clausura de Argentina.

Valdés fue fichado por el conjunto argentino el 19 de junio y, después de superar una rebelde lesión, logró debuta, exactamente a tres meses de su arribo.

El exjugador de América arrancó en la banca de suplentes e ingresó en el minuto 70 por Dilan Godoy, cuando el marcador ya estaba resuelto para el equipo dirigido por Guillermo Barros Schelotto.

Los goles del cuadro de Liniers fueron de Manuel Lanzini (10') y el propio Godoy (46'), mientras que Ignacio Maestro descontó para los locales en San Juan.

En Vélez también jugó el volante Claudio Baeza, quien fue titular y disputó todo el compromiso.

Al final del encuentro, Vélez terminó con uno menos, por la expulsión de Aaron Quiros, con roja directa tras revisión de VAR.

Con el resultado, Vélez quedó tercero, provisoriamente, en el Grupo B del Clausura, con 18 puntos; mientras que San Martín está undécimo, con nueve positivos.

El próximo desafío de Vélez con los chilenos será ante Racing en Avellaneda, el martes 23 de septiembre, en la revancha de cuartos de final de la Copa Libertadores.