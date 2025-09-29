Síguenos:
Deportes | Fútbol | Liga argentina

Diego Valdés marcó su primer gol por Vélez para cerrar el triunfo ante Atlético Tucumán

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El volante ofensivo entró desde la banca, mientras Claudio Baeza fue titular.

 Captura (@Velez/X)
Vélez Sarsfield, con presencia chilena, derrotó por 3-1 a Atlético Tucumán para seguir en la lucha por el liderato del Grupo B en el Clausura argentino, que continuó el desarrollo de su décima fecha.

Mateo Bajamich adelantó a la visita en el minuto 14 de juego, pero el "Fortín" remontó antes del descanso con doblete de Braian Romero (36', 39').

Claudio Baeza, que jugó todo el partido, recibió amarilla a los 70' y Diego Valdés ingresó al minuto 78 en lugar de Tomás Galván para anotar su primer gol con la camiseta de Vélez, cerrando la cuenta a los 90+4' mediante una certera definición por abajo.

De esta manera, Vélez llegó a 21 unidades y se mantuvo a un punto de Deportivo Riestra en su grupo, que tiene al River Plate de Paulo Díaz tercero con 18 puntos y a Independiente, de Cabral, Loyola, Galdames y el seleccionado Millán, colista con cinco.

