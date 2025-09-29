Diego Valdés marcó su primer gol por Vélez para cerrar el triunfo ante Atlético Tucumán
El volante ofensivo entró desde la banca, mientras Claudio Baeza fue titular.
Vélez Sarsfield, con presencia chilena, derrotó por 3-1 a Atlético Tucumán para seguir en la lucha por el liderato del Grupo B en el Clausura argentino, que continuó el desarrollo de su décima fecha.
Mateo Bajamich adelantó a la visita en el minuto 14 de juego, pero el "Fortín" remontó antes del descanso con doblete de Braian Romero (36', 39').
Claudio Baeza, que jugó todo el partido, recibió amarilla a los 70' y Diego Valdés ingresó al minuto 78 en lugar de Tomás Galván para anotar su primer gol con la camiseta de Vélez, cerrando la cuenta a los 90+4' mediante una certera definición por abajo.
¡EL CHILENO LO LIQUIDÓ! Valdés sentencia el 3-1 de Vélez ante Atlético Tucumán en Liniers.— SportsCenter (@SC_ESPN) September 30, 2025
De esta manera, Vélez llegó a 21 unidades y se mantuvo a un punto de Deportivo Riestra en su grupo, que tiene al River Plate de Paulo Díaz tercero con 18 puntos y a Independiente, de Cabral, Loyola, Galdames y el seleccionado Millán, colista con cinco.