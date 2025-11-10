El video y relato del hincha agredido por Maxi Salas tras el Superclásico argentino

Una de las imágenes que dejó el Superclásico de Argentina fue la agresión de Maximiliano Salas a un hincha rival tras la derrota de River Plate ante Boca Juniors, y con el paso de las horas se dio a conocer la visión del fanático que protagonizó el tenso momento.

En primer lugar, fue difundido parte del video que el hincha Uriel Hamra, de 20 años, grababa con su celular y que desató la furia del jugador "millonario". En el metraje, sel seguidor "xeneize" sacaba su lengua mientras el plantel rival se retiraba a camarines.

🤳 El video de la persona que se encontraba grabando dentro del campo de juego y que fue agredida por Maxi Salas. pic.twitter.com/3dyG8Nu19i — TyC Sports (@TyCSports) November 10, 2025

Posteriormente, Hamra conversó con el canal Todo Noticias para explicar que entró al terreno de juego aprovechando una puerta abierta en la zona baja y que "justo pasan los jugadores de River por atrás. Fue algo fortuito, no tuve intenciones de burlarme".

"Todo lo que es quilombo, yo voy para el otro lado. No me gusta la exposición. No hice nada fuera de lugar", agregó.

Sin embargo, también le bajó el perfil a la reacción de Salas: "Intentó sacarme el celular, no creo que haya querido pegarme. Pasó todo muy rápido".

Finalmente, el hincha señaló que no denunciará al futbolista, aunque "me sorprendió su actitud, pero entiendo que debía estar caliente y se la agarró con el primero que vio".