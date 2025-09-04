Emiliano Vecchio rescindió su contrato con Defensores de Belgrano

El volante Emiliano Vecchio dejó de ser jugador de Defensores de Belgrano tras rescindir su contrato de común acuerdo, poniendo fin a un fugaz paso por el club del ascenso argentino. El experimentado mediocampista queda ahora como agente libre, con el pase en su poder para negociar su futuro.

La noticia fue confirmada por el propio club a través de un comunicado oficial en sus redes sociales. En el breve mensaje, la institución agradeció al futbolista por "su paso por el club" y le deseó "el mayor de los éxitos", sellando así su desvinculación.

La salida de Vecchio es sorpresiva, considerando el poco tiempo que alcanzó a estar en la institución. El jugador, de recordado paso por el fútbol chileno en clubes como Colo Colo y Unión Española, y con una destacada trayectoria en Argentina con equipos como Racing Club y Rosario Central, deberá buscar un nuevo rumbo en su carrera.

Con esta desvinculación, se abre la incógnita sobre el próximo destino del mediocampista de 36 años. Al quedar con el pase en su poder, Vecchio podrá negociar directamente con cualquier club interesado.