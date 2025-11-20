Estudiantes desmintió que hubo una votación en la AFA para darle el título a Rosario Central

Estudiantes de La Plata, a través de un comunicado, desmintió que se realizara una votación en la AFA para validar la entrega del título de campeón de la Liga Profesional 2025 a Rosario Central por terminar puntero en la tabla anual del torneo argentino.

"El Club Estudiantes de La Plata comunica a sus socios, socias, hinchas y a la comunidad que, en la reunión del Comité Ejecutivo de la Liga Profesional del Fútbol Argentino, no se realizó ninguna votación respecto del reconocimiento del título de Campeón de Liga 2025", expresó el equipo presidido por Juan Sebastián Verón en X.

El polémico desmentido generó la reacción de Pablo Toviggino, tesorero de la AFA y mano derecha de Claudio "Chiqui" Tapia, quien trató de "pecho frío" a Verón y aseguró que si hubo apoyo de Estudiantes para coronar a Rosario Central, con el voto del vicepresidente Martín Gorostegui.

"Si se voto por unanimidad. Con tu club presente en su vicepresidente. En fin", lanzó Toviggino en un incendiario posteo en X.