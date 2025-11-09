Síguenos:
Exequiel Zeballos fue la figura de Boca Juniors en el triunfo sobre River Plate en La Bombonera

Exequiel Zeballos brilló con un gol y una asistencia a Miguel Merentiel en el triunfo de Boca Juniors por 2-0 sobre River Plate este domingo en La Bombonera, en el Superclásico del Torneo de Clausura del fútbol argentino.

