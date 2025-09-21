Godoy Cruz de Yáñez y Talleres de Catalán y Ortegoza cosecharon sendos empates

La novena jornada del Clausura argentino continuó con acción chilena este domingo, con el Godoy Cruz de Bastián Yáñez y el Talleres de Matías Catalán y Ulises Ortegoza logrando igualdades de 1-1 en sus respectivos partidos.

Godoy Cruz se vio las caras con Instituto, que inició ganando con gol de Alex Luna al minuto 44. Roberto Fernández (50') equiparó las cifras para un "Tomba" con Yáñez en cancha durante todo el partido.

Luego, Talleres visitó a Rosario Central. Los locales abrieron el marcador con Alejo Véliz a los 44', pero "La T" empató a los 48' con Valentín Depietri.

Tanto Catalán como Ortegoza disputaron el encuentro completo, aunque el volante se ganó una tarjeta amarilla. Además, su equipo terminó con uno menos por la expulsión de Miguel Navarro a los 71'.

De esta manera, Godoy Cruz y Talleres se mantuvieron estancados en los puestos 13 y 14 del Grupo B con apenas ocho y siete puntos; solo por encima del complicado Independiente de Felipe Loyola, Luciano Cabral, Pablo Galdames y Lautaro Millán, que tiene cuatro positivos en la tabla.