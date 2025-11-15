Godoy Cruz y San Martín de San Juan confirmaron su descenso en Argentina

Godoy Cruz de Mendoza y San Martín de San Juan tuvieron una jornada para el olvido este sábado luego de confirmar sus descensos en la última fecha del Clausura en Argentina tras un empate 1-1 ante Deportivo Riestra y una caída 4-2 ante Aldosivi, respectivamente.

Los dirigidos por Omar Asad, y que cuentan con el chileno Bastián Yáñez en su plantel, perdieron la categoría tras permanecer diecisiete temporadas en la élite e incluso disputar la Copa Sudamericana este año, donde fueron eliminados en octavos ante Atlético Mineiro.

Por su parte, el conjunto "verdinegro" se sostuvo apenas un año y remató último con 28 puntos en la tabla anual, pero al ser colista también en la tabla de promedios con 0.875, terminó condenando al cuadro mendocino.

El único que sacó cuentas alegres de esta jornada fue Aldosivi, que con su victoria pudo mantener las diferencias con Godoy Cruz en la tabla anual y ubicarse antepenúltimo para evitar la caída a la segunda división.