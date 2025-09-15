Gustavo Quinteros se convirtió en principal candidato para dirigir a Independiente

Gustavo Quinteros, extécnico de Universidad Católica y Colo Colo, se convirtió en el principal candidato para dirigir a Independiente de Avellaneda, club donde juegan los chilenos Felipe Loyola, Pablo Galdames y Luciano Cabral.

Según información de la prensa argentina, Quinteros genera mayor consenso en la dirigencia del "Rojo" y en la tarde de este lunes se realizó la primera reunión entre ambas partes, aunque el entrenador no fue parte de ella, ya que está de vacaciones. En su lugar, fue representado por su hijo Rodrigo, quien trabaja en su cuerpo técnico.

Quinteros actualmente está sin equipo, tras su polémica salida de Gremio en abril pasado. Además, en agosto fue candidato para volver a Colo Colo, aunque no hubo acuerdo con Blanco y Negro.

Sin embargo, pese al tiempo inactivo, la dirigencia del Rojo confía en la capacidad del entrenador de 60 años, quien el año pasado fue campeón con Vélez Sarsfield.

Independiente actualmente está último en el Grupo B del Torneo de Clausura de Argentina, con sólo tres puntos, sin triunfos en siete partidos disputados.

Además, en el plano internacional quedó eliminado en la Copa Sudamericana, tras los graves incidentes en el Estadio Libertadores de América durante el partido con Universidad de Chile.