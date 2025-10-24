Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga argentina

Hinchas de Independiente arrojaron comida para perro a sus propios jugadores

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

La particular manifestación se dio en su duelo ante Platense.

 Captura (ESPN)
En portada

La pésima campaña de Independiente en el Clausura argentino desató una llamativa protesta de los hinchas contra el plantel, en medio de su partido contra Platense por la sexta fecha.

El equipo rojo, con Lautaro Millán y Luciano Cabral como titulares, abrió la cuenta al minuto 25 con Gabriel Avalos. En medio del festejo, desde las tribunas lanzaron bolsas con comida para perro a la cancha.

Uno de los particulares proyectiles cayó a los pies de los futbolistas y un molesto Santiago Montiel lo pateó fuera del terreno de juego.

Aquella no fue la única manifestación contra el bajo rendimiento del equipo, más allá de la ventaja parcial. También fueron lanzadas réplicas de billetes, tanto argentinos como de dólares estadounidenses.

