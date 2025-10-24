Hinchas de Independiente arrojaron comida para perro a sus propios jugadores

La pésima campaña de Independiente en el Clausura argentino desató una llamativa protesta de los hinchas contra el plantel, en medio de su partido contra Platense por la sexta fecha.

El equipo rojo, con Lautaro Millán y Luciano Cabral como titulares, abrió la cuenta al minuto 25 con Gabriel Avalos. En medio del festejo, desde las tribunas lanzaron bolsas con comida para perro a la cancha.

Uno de los particulares proyectiles cayó a los pies de los futbolistas y un molesto Santiago Montiel lo pateó fuera del terreno de juego.

EL MOMENTO EXACTO: ASÍ LE TIRARON COMIDA DE PERROS A LOS JUGADORES DE INDEPENDIENTE MIENTRAS FESTEJABAN EL GOL. Santi Montiel reaccionó y la pateó... pic.twitter.com/7rtm6fiTuT — SportsCenter (@SC_ESPN) October 24, 2025

SIGUE EL CLIMA CALIENTE: Le tiraron ALIMENTO PARA PERROS a los jugadores de Independiente, mientras festejaban el 1-0 vs. Platense... pic.twitter.com/uugWUqoVkV — SportsCenter (@SC_ESPN) October 24, 2025

Aquella no fue la única manifestación contra el bajo rendimiento del equipo, más allá de la ventaja parcial. También fueron lanzadas réplicas de billetes, tanto argentinos como de dólares estadounidenses.