La polémica se desató en la última fecha del Clausura argentino, pues Huracán ganaba por 1-0 y se metía a los play-offs, pero un dudoso penal cobrado en el VAR permitió el empate de Barracas Central, equipo del cual es símbolo histórico Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la AFA.

Gracias a la igualdad, el equipo de Leonardo Gil quedó eliminado: Los otros dos puntos de haber obtenido el triunfo le daban el pase a la siguiente etapa del torneo.

