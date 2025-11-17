Síguenos:
Huracán quedó fuera de play-offs en Argentina tras polémico empate ante Barracas Central

Publicado: | Fuente: ESPN / YouTube
La polémica se desató en la última fecha del Clausura argentino, pues Huracán ganaba por 1-0 y se metía a los play-offs, pero un dudoso penal cobrado en el VAR permitió el empate de Barracas Central, equipo del cual es símbolo histórico Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la AFA.

Gracias a la igualdad, el equipo de Leonardo Gil quedó eliminado: Los otros dos puntos de haber obtenido el triunfo le daban el pase a la siguiente etapa del torneo.

