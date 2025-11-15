Síguenos:
Independiente contó con Cabral y Galdames en victoria ante Rosario Central

Publicado: | Fuente: YouTube
Independiente, que tuvo a los chilenos Luciano Cabral de titular y a Pablo Galdames ingresando como suplente, consiguió cerrar el año con una victoria 1-0 frente a Rosario Central. Sin opciones de entrar a play-offs, el equipo de Gustavo Quinteros necesita que Huracán no le gane a Barracas, Lanús gane la Sudamericana y alguno de los de arriba de la tabla anual gane el Clausura para meterse en la Copa Sudamericana 2026.

