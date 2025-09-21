Independiente de Loyola, Cabral y Galdames repartió puntos ante San Lorenzo

Independiente, con la participación de Pablo Galdames, Felipe Loyola y Luciano Cabral, empató 1-1 frente a San Lorenzo en el Estadio Libertadores de América, por la novena fecha del Torneo de Clausura de la Liga Argentina.

Galdames fue titular en el equipo de Avellaneda, siendo reemplazado por Loyola al minuto 63. Por su parte, Luciano Cabral entró al terreno de juego en el minuto 46 tomando la posta de Sebastián Valdez, mientras Lautaro Millán acabó sin minutos al ser suplente.

Los goles del partido fueron obra de Facundo Gulli (37') para San Lorenzo, mientras que Nicolás Tripichio (68') igualó la cuenta para el Rojo con un autogol.

El nuevo técnico de Independiente Gustavo Quinteros estuvo presente en el palco del estadio, observando a su nuevo equipo, y hará su esperado debut en el clásico frente a Racing, programado para el domingo 28 de septiembre a las 15:15 horas (18:15 GMT).

Con este resultado Independiente se mantuvo en el último lugar del Grupo B con cuatro puntos, mientras que San Lorenzo se ubicó en el quinto puesto con 13 unidades.