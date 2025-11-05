Independiente Rivadavia se coronó por primera vez campeón de la Copa de Argentina y clasificó a la Copa Libertadores 2026, tras igualar 2-2 con Argentinos Juniors en un final caliente en el Estadio Presidente Perón de Córdoba, y ganar por 5-3 los lanzamientos penales. El cuadro de Mendoza estuvo 2-0 arriba en el marcador, con goles de Alex Arce y Matías Fernández, pero el Bicho lo igualó con tantos de Alan Lescano y Erik Godoy. Además, la "Lepra" terminó con dos jugadores menos, por las expulsiones Franco Amarfil y Alejo Osella.

