Deportes | Fútbol | Liga argentina

Independiente tuvo a cuatro chilenos en derrota que ahondó la crisis

El cuadro Rojo llegó a los 10 partidos sin saber de triunfos.

Independiente tuvo a cuatro chilenos en derrota que ahondó la crisis
Independiente de Avellaneda tuvo a los chilenos Felipe Loyola, Lautaro Millán, Luciano Cabral y Pablo Galdames en la caída que el Rojo sufrió por 0-1 ante Banfield en duelo válido por la octava fecha del Torneo Clausura de la Liga de Argentina.

En el Estadio Libertadores de América, el elenco de los nacionales se inclinó luego de la anotación de Martín Río (37').

Loyola y Millán fueron titulares y jugaron 45 minutos siendo sustituidos por Cabral y Galdames, respectivamente.

El equipo Rojo llegó a 10 partidos sin saber de triunfos, siendo su último festejo el 29 de junio.

Esta derrota mantiene a Independiente como colista del Grupo B con apenas 3 puntos.

