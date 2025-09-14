Julio Vaccari dejó de ser el entrenador de Independiente tras derrota ante Banfield

El entrenador argentino Julio Vaccari dejó de ser el técnico de Independiente, club de los chilenos Luciano Cabral, Pablo Galdames, Lautaro Millán y Felipe Loyola, tras presentar su renuncia luego de la derrota por 0-1 ante Banfield por la octava fecha del Torneo de Clausura.

El "Rojo" acumuló su décimo partido sin conocer la victoria, lo que llevó al técnico trasandino a tomar esta decisión, agudizando la crisis que vive el conjunto de Avellaneda tras quedar eliminado de la Copa Sudamericana ante Universidad de Chile por el fallo emitido por la Conmebol.

Así lo informó las redes sociales del equipo: "Julio Vaccari presentó su renuncia como Director Técnico del Primer Equipo. El Club Atlético Independiente agradece su trabajo y el de todo su cuerpo técnico, quienes afrontaron el desafío con compromiso y profesionalismo".

Independiente se encuentra en la última posición del Grupo B del Torneo de Clausura de la Liga Argentina, con tan solo tres puntos.