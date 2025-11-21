"Ladrón, mercenario": Mural de Angel Di María en Argentina fue vandalizado

Un mural del campeón del mundo con Argentina, Angel Di María, amaneció vandalizado en la entrada del club El Torito, en la ciudad de Rosario.

La madrugada de este viernes, desconocidos arrojaron pintura sobre el mural y escribieron la frase "ladrón, mercenario".

Todas las críticas y cuestionamientos a Di María se generaron luego de que la AFA le otorgó el título de campeón del año a Rosario Central sin avisar que el trofeo estaba en competencia.

De esta forma, el argentino consiguió su primer campeonato en el club que debutó.