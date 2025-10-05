Lanús se impuso ante San Lorenzo y extendió su racha de partidos invictos

Este sábado, Lanús extendió su gran momento en el Torneo Clausura de Argentina después de superar por 2-1 a San Lorenzo como local, acumulando así seis encuentros sin conocer de derrotas entre todas las competencias.

El duelo válido por la undécima fecha del torneo trasandino tuvo al equipo dirigido por Mauricio Pellegrino venciendo gracias a los goles de Sasha Marcich (29') y Walter Bou (53'), mientras que el descuento del colombiano Diego Herazo (78') solo sirvió para decorar el marcador.

Con 20 puntos en la Zona B, el elenco "granate" se ubicó en el tercer lugar por detrás de Vélez Sarsfield y de un Deportivo Riestra que figura como líder. Ahora, el cuadro vencedor, pondrá la mira en su siguiente fecha ante Independiente en Avellaneda.

Así las cosas, este será uno de los dos partidos que le restan a Lanús antes de afrontar la primera parte de la llave por las semifinales de Copa Sudamericana, instancia en la que se enfrentará a Universidad de Chile en Santiago el 23 de octubre a las 19:00 horas.