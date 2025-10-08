Luto en el fútbol mundial: Falleció Miguel Angel Russo, exDT de la U e histórico de Boca Juniors

Miguel Angel Russo, entrenador argentino con más de 30 años de trayectoria y quien se desempeñaba como técnico de los chilenos Carlos Palacios y Williams Alarcón en Boca Juniors, falleció este miércoles a los 69 años.

El entrenador, quien tuvo un recordado paso por Universidad de Chile en 1996, se enfrentaba desde 2017 a un cáncer de próstata, al que se le sumó luego de vejiga. Se encontraba de licencia médica desde finales de septiembre, bajo cuidados especiales en su domicilio.

"Miguel deja una huella imborrable en nuestra institución y será siempre un ejemplo de alegría, calidez y esfuerzo. Acompañamos a su familia y a sus seres queridos en este momento de dolor", declaró Boca Juniors en un comunicado confirmado la partida del entrenador.

Russo fue diagnosticado de cáncer el 31 de julio de 2017, cuando dirigía a Millonarios de Colombia, y pesar de ello decidió continuar en la banca. Ese mismo año consagró al equipo campeón ante Independiente Santa Fe, hazaña que repitió en febrero del año siguiente en la Superliga.

En este último mes Russo fue hospitalizado en tres ocasiones por complicaciones de su estado de salud, una de ellas producto de una infección urinaria.

El último partido de Boca Juniors en el que el técnico estuvo al frente del equipo fue el empate 2-2 del pasado 21 de septiembre ante Central Córdoba, ocasión en la que permaneció todo el partido sentado en el banco.

El ayudante técnico Claudio Úbeda lo reemplazó en los últimos dos enfrentamientos del club y le dedicó el triunfo de 5-0 frente a Newell's y lo mismo hizo el capitán del equipo, Leandro Paredes.

La trayectoria de Miguel Angel Russo

El reciente período de Russo en el banco xeneize fue su tercer paso por el club: En su primera etapa duró sólo un año, en el que logró la Copa Libertadores 2007 ante Gremio y perdió la final del Mundial de Clubes ante AC Milán; en su segundo paso, entre 2020 y 2021, logró una Superliga, una Copa de la Liga Profesional y fue eliminado en las semifinales de Copa Libertadores ante Santos.

De larga trayectoria, Russo también dirigió en Argentina a Lanús, Los Andes, Estudiantes de La Plata, Colón de Santa Fe, Vélez Sarsfield, San Lorenzo y Racing Club.

En nuestro país, en tanto, tuvo una recordada campaña en la temporada 1996. Tomó al equipo que era bicampeón del fútbol nacional, Universidad de Chile, y pese a que no logró títulos, llevó a los azules hasta las semifinales de la Copa Libertadores, en donde perdió una polémica llave ante River Plate, futuro campeón.

En España, dirigió a Unión Deportiva Salamanca, y también tuvo pasos por Morelia de México, Millonarios en Colombia, Alianza Lima de Perú, Cerro Porteño de Paraguay y Al Nassr de Arabia Saudita.

Como jugador, Russo se desempeñó como mediocampista defensivo y su único club fue Estudiantes de La Plata, donde completó 435 partidos y anotó 11 goles entre 1975 y 1989; mientras que en la selección argentina jugó 17 partidos.

