Paulo Díaz sumó minutos en triunfo que mantiene a River como líder

El defensor chileno Paulo Díaz entró desde la banca para afirmar la estantería de River Plate en el triunfo por 1-2 ante Estudiantes de La Plata en duelo válido por la octava fecha del Torneo Clausura de la Liga de Argentina.

El equipo del defensor nacional llegó a ponerse 0-2 con goles de Giuliano Galoppo (6') e Ignacio Fernández (13'), pero la expulsión de Lucas Martínez Quarta, a los 39', por doble amarilla complicó a cuadro millonario.

Así, Díaz ingresó a los 76' para reforzar la zona defensiva.

Con River cerrado en su campo, Estudiantes encontró recién el descuento cuando se jugaba tiempo añadido gracias al gol de Santiago Núñez.

Con este resultado, el cuadro millonario llegó a 18 puntos y es líder del Grupo B.