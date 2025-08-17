River Plate venció por 4-2 a Godoy Cruz este domingo en el Monumental de Buenos Aires, en la quinta fecha del Torneo de Clausura de Argentina, con los chilenos Paulo Díaz y Bastián Yáñez en las bancas de sus respectivos equipos. Los goles del "Millo" fueron dobletes de Sebastián Driussi y Giuliano Galoppo, mientras que Agustín Auzmendi también firmó dos tantos para los de Mendoza.

