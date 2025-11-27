Prensa argentina avisó que Paulo Díaz ya maneja una oferta desde el fútbol árabe

Luego de perder terreno en la consideración del técnico de River Plate, Marcelo Gallardo, el defensor chileno Paulo Díaz parece alejarse del elenco millonario luego de casi seis años en Núñez.

Es así como de acuerdo a la prensa argentina, el zaguero nacional ya maneja una oferta desde el fútbol árabe para seguir su carrera en Medio Oriente.

"Desde su entorno ya dejaron correr en las últimas horas la versión de que en enero volvería a llegar una oferta desde Medio Oriente por el 70 por ciento de la ficha que posee River y una propuesta contractual de dos años, más uno de renovación automática", señaló el diario Olé.

Díaz, de 31 años, llegó en 2019 al elenco de Núñez a petición del propio "Muñeco", sumando en este tiempo 213 partidos, alzándose como líder del equipo en un momento y ganando la Copa Argentina, dos Supercopa de Argentina, dos títulos de Primera y dos Trofeos de Campeones.

No obstante, su rendimiento en el último año ha ido en descenso perdiendo la titularidad.