Prensa argentina no tuvo compasión del bajo nivel de Palacios y Alarcón

Boca Juniors regresó a los triunfos en el Torneo de Clausura de Argentina luego de vencer por 3-1 a Barracas Central en calidad de visita en un duelo donde los chilenos Williams Alarcón y Carlos Palacios fueron titulares.

Sin embargo, los nacionales no realizaron un buen partido y ambos fueron reemplazados en el segundo tiempo, por lo que los medios trasandinos criticaron el bajo rendimiento de los chilenos y los incluyeron entre los peores del equipo.

Por ejemplo, TyC Sports calificó a Alarcón con nota 3 y sostuvo que "no hizo nada en todo el primer tiempo. Por eso lo sacaron. Para colmo, en su lugar ingresó Zeballos, que la rompió".

En tanto, el diario Olé calificó al exjugador Unión La Calera con un 4 y manifestó que "se resbaló delante de Insúa en el gol. No entró tanto en juego, se fastidió un par de veces cuando se metió al área y no se la dieron".

Por su lado, Palacios recibió un 3 por parte de TyC, que escribió que "otro que no hizo absolutamente nada cuando estuvo en cancha. Por eso salió".

Olé, en tanto, describió que "entró en una pelea insólita con Miloc y terminó amonestado. Desde el juego intentó ir (sin éxito) hacia adelante, pero chocó con los defensores".