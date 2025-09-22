Síguenos:
Deportes | Fútbol | Liga argentina

Preocupación en Boca: Miguel Ángel Russo fue nuevamente internado

El entrenador fue por exámenes de rutina, pero le recomendaron quedarse hospitalizado.

El entrenador de Boca Juniors, Miguel Ángel Russo, fue hospitalizado este lunes para realizarse estudios programados con antelación, no obstante, los médicos que lo atendieron le aconsejaron quedarse en el recinto debido a nuevas complicaciones de salud.

De acuerdo a lo informado por Doble Amarilla, el experimentado técnico se encuentra en observación y, recibió la aplicación de suero para hidratarlo tras notarle algunos signos de debilidad.

Según la misma fuente, quien fuera técnico de Universidad de Chile aguarda por ser dado de alta hoy mismo.

Russo, que estuvo presente en el encuentro que su equipo igualó 2-2 ante Central Córdoba, tuvo que asistir al recinto de salud, en el cual estuvo internado hace dos semanas, para realizarse controles.

