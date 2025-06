Presidente de River por Mastantuno: Si un jugador decide irse, paga cláusula y no hay mucho por hacer

Jorge Brito, presidente de River Plate, club del argentino Franco Mastantuno, próximo a cumplir 18 años y uno de los objetivos de mercado de Real Madrid, señaló que su deseo es seguir contando con el novel futbolista, pero que si un jugador decide irse "es una decisión unilateral, paga la cláusula y poco se puede hacer".

"La cláusula de rescisión está dentro del contrato laboral que uno tiene con el club. El jugador tiene el derecho a darle un resarcimiento al club para poder irse libre a otro club. Esto, obviamente, no hay otra forma de ejecutarse sino es financiado por el quien se lo quiere llevar. Es una decisión del jugador, es unilateral, es algo que su club no puede manejar. Si decide irse, va y la paga, eso se realiza de inmediato. Y ahí no tienes mucho para hacer", comentó a ESPN Argentina.

Mastantuno, nacido el 14 de agosto de 2007, debutó con la selección absoluta de Argentina hace apenas unos días ante Chile, con 17 años y nueve meses, lo que le hace ser el más joven en jugar con la Albiceleste en partido oficial. Ya con 16 años jugó su primer partido en la Primera división de su país.

Desde hace meses es uno de los 'objetos del deseo' de varios clubes europeos y diversas informaciones le dan en la órbita de un Real Madrid que parece estar muy cerca de su contratación. El jugador tiene una cláusula de rescisión de unos 45 millones de dólares, que curiosamente es la más alta del fútbol argentino y se le puso incluso antes de debutar con 16 años en la máxima categoría de su país.

"Muchas veces hablan de por qué no se le sube la cláusula, no es que no se me ocurrió subirla. Pero esto es algo que también se negocia, en la cual los representantes, lo jugadores lógicamente, piden que las no sean abusivas", expresó el dirigente