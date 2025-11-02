Síguenos:
River Plate cayó de local contra Gimnasia y Esgrima por primera vez en 20 años

Publicado: | Fuente: ESPN / YouTube
River Plate, con el chileno Paulo Díaz en la banca, sufrió un nuevo traspié en su irregular torneo de Clausura en Argentina, cayendo por 1-0 en el mismísimo Estadio Monumental de Buenos Aires ante Gimnasia y Esgrima, que se alejó a cinco puntos del descenso en la tabla anual.

Además del golpe en el torneo, significó el primer triunfo del "Lobo" como visita ante los "millonarios" en 20 años: La última vez databa del 27 de noviembre de 2005.

