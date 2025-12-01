River Plate depende de Boca Juniors para clasificarse a la Copa Libertadores 2026

Una increíble carambola dejó a River Plate dependiendo de su máximo rival, Boca Juniors, para asegurar su clasificación a la Copa Libertadores 2026. Tras los resultados de los cuartos de final del Torneo Clausura, el "Millonario" quedó relegado a la cuarta posición de la tabla anual, una ubicación que por ahora solo le alcanza para disputar la Copa Sudamericana.

En el fútbol argentino, los campeones de los torneos Apertura y Clausura obtienen un cupo directo a la Libertadores. Los otros tres cupos se asignan a los tres primeros de la tabla anual. Rosario Central, Boca Juniors y Argentinos Juniors lograron terminar en el podio de esa tabla, por lo que River Plate quedó al borde.

La eliminación de los dirigidos por Marcelo Gallardo en cuartos de final del Clausura, a manos de Racing Club, los dejó fuera de carrera y sin más opciones por mérito propio. Por eso, ahora todas sus esperanzas recaen en su clásico rival, que avanzó a semifinales tras vencer a Argentinos Juniors.

La única manera de que el equipo de la banda sangre ascienda al tercer lugar de la tabla anual es que Boca Juniors, conducido por Claudio Ubeda, se corone campeón del Torneo Clausura. Si esto sucede, el "Xeneize" liberará su cupo de la tabla anual y le cederá automáticamente su lugar a River Plate. Ahora, los hinchas "millonarios" deberán alentar a su archirrival en su camino a la final del próximo 13 de diciembre.