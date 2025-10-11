Talleres de Catalán y Ortegoza y el Racing de Arias celebraron en Argentina

La liga argentina tuvo acción chilena en la continuación de su fecha 12 del torneo Clausura, con festejos para Talleres de Córdoba y Racing Club.

Talleres, con Matías Catalán y Ulises Ortegoza como titulares, venció por 2-1 a Gimnasia y Esgrima como visitante en La Plata.

Federico Girotti adelantó a "La T" en dos minutos de juego. Pese a que Bautista Merlini empató poco después (7'), Augusto Schott marcó en la agonía (90+3') a favor de los cordobeses. Ortegoza salió reemplazado a los 77'.

Por otro lado, gracias a la nominación de Facundo Cambeses a la selección trasandina, Gabriel Arias volvió al arco de Racing en el 3-1 sobre Banfield, también como forastero.

Bruno Zuculini por duplicado (26', 60') y Adrián Balboa (90+1') marcaron para la "Academia". El "Taladro", que sufrió la expulsión de Lautaro Martín Gómez (78'), descontó a los 90+3' con Bruno Sepúlveda.

Así, Talleres presionó en el Grupo B al alcanzar los 14 puntos de un San Martín de San Juan que podría abrir un cupo extra si queda condenado al descenso por la tabla anual.

Por el Grupo A, Racing alcanzó 15 unidades, a uno de un Huracán que cierra la zona de clasificación con 16, pero que aún debe jugar.