"Van para atrás": La polémica frase de Leonardo Gil contra sus compañeros en Argentina

Huracán no lo pasa bien en el torneo argentino, pues se encuentra en la medianía de la tabla de posiciones, aunque con chances de poder clasificar a la siguiente fase del torneo no obstante el nivel exhibiso es alejado de lo hecho en el semestre anterior donde perdió el título ante Platense.

La noche del sábado el 'Globo' cayó como local por 2-0 ante Newell's, en un partido donde no pateó al arco y se vio superado por un equipo que lucha por la permanencia.

Y tras el partido, el gran protagonista de la noche fue el chileno-argentino Leonardo Gil, quien ingresó en el minuto 62.

Esto porque finalizado el partido el exjugador de Colo Colo lanzó una dura reprimenda que fue captada por las cámaras de la televisión: "Van para atrás, pechos fríos de mierda. Eso son...", expresó, mientras era abrazado por el técnico Frank Darío Kudelka.