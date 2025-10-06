Síguenos:
Vélez contó con Baeza y Valdés en empate ante Deportivo Riestra

Publicado: | Fuente: ESPN / YouTube
Claudio Baeza y Diego Valdés sumaron minutos en el empate 2-2 entre Vélez Sarsfield y Deportivo Riestra en la undécima fecha de la liga argentina. Los goles del equipo de los chilenos fueron obra de Lisandro Magallán y un autogol. Mientras que para Riestra anotaron Alexander Díaz y Jonathan Herrera. Asimismo, el "fortín" quedó en segundo lugar con 22 puntos, uno menos que sus rivales de la jornada que suman 23 en el primer lugar del Grupo B.

