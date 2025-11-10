[VIDEO] Cabral brindó una asistencia para el agónico triunfo de Independiente sobre Riestra
El chileno le dejó servida una pelota a Santiago Montiel en el tiempo adicional.
El chileno le dejó servida una pelota a Santiago Montiel en el tiempo adicional.
Independiente venció por 1-0 a Riestra sobre la hora con asistencia de Luciano Cabral para Santiago Montiel en la fecha 15 de la liga argentina.
Cuando el partido estaba en los descuentos, el chileno le dejó servida una pelota a su compañero en la entrada del área y desataron los festejos al 90+4'.
Además, Felipe Loyola y Lautaro Millán fueron titulares antes de sumarse a La Roja para los amistosos con Rusia y Perú. Pablo Galdames no ingresó, observando desde la banca.
- Revisa la jugada decisiva a continuación:
¡EL ROJO LO GANÓ EN LA ÚLTIMA CON UN GOLAZO! Espectacular definición de Santiago Montiel para marcar el 1-0 agónico de Independiente ante Riestra. pic.twitter.com/EcJNaWPBkF— SportsCenter (@SC_ESPN) November 11, 2025