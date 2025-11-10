Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago13.4°
Humedad49%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga argentina

[VIDEO] Cabral brindó una asistencia para el agónico triunfo de Independiente sobre Riestra

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El chileno le dejó servida una pelota a Santiago Montiel en el tiempo adicional.

[VIDEO] Cabral brindó una asistencia para el agónico triunfo de Independiente sobre Riestra
 Captura (ESPN)
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Independiente venció por 1-0 a Riestra sobre la hora con asistencia de Luciano Cabral para Santiago Montiel en la fecha 15 de la liga argentina.

Cuando el partido estaba en los descuentos, el chileno le dejó servida una pelota a su compañero en la entrada del área y desataron los festejos al 90+4'.

Además, Felipe Loyola y Lautaro Millán fueron titulares antes de sumarse a La Roja para los amistosos con Rusia y Perú. Pablo Galdames no ingresó, observando desde la banca.

- Revisa la jugada decisiva a continuación:

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada