[VIDEO] Cabral brindó una asistencia para el agónico triunfo de Independiente sobre Riestra

Independiente venció por 1-0 a Riestra sobre la hora con asistencia de Luciano Cabral para Santiago Montiel en la fecha 15 de la liga argentina.

Cuando el partido estaba en los descuentos, el chileno le dejó servida una pelota a su compañero en la entrada del área y desataron los festejos al 90+4'.

Además, Felipe Loyola y Lautaro Millán fueron titulares antes de sumarse a La Roja para los amistosos con Rusia y Perú. Pablo Galdames no ingresó, observando desde la banca.

- Revisa la jugada decisiva a continuación: