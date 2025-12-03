[VIDEO] Club argentino festejó el ascenso con gigantesco asado en plena cancha

El plantel de Estudiantes de Río Cuarto, elenco que conquistó el título de la Primera B argentina y por consiguiente el ascenso a Primera División, se reunió para festejar el logro.

Y lo hizo de la forma más argentina posible al hacer un gigantesco asado en la cancha del club córdobes.

"El León del Imperio", como es conocido el club, logró el ascenso luego de ganar los play-offs del reducido tras haberse impuesto a Deportivo Madryn en la final.

Estudiantes jugará en Primera tras 31 años luego de haber estado entre 1983 y 1985 en la máxima categoría.

Mira acá imágenes del asado