Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga argentina

[VIDEO] Dua Lipa acaparó miradas en La Bombonera durante el Superclásico de Boca y River

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La artista británica fue invitada especial para el duelo.

[VIDEO] Dua Lipa acaparó miradas en La Bombonera durante el Superclásico de Boca y River
 Captura
La cantante británica Dua Lipa acaparó las miradas en La Bombonera tras ser invitada especial al Superclásico entre Boca Juniors y River Plate, por la fecha 15 del Torneo Clausura en Argentina.

