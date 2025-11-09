Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga argentina
[VIDEO] Dua Lipa acaparó miradas en La Bombonera durante el Superclásico de Boca y River
Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
La artista británica fue invitada especial para el duelo.
La cantante británica Dua Lipa acaparó las miradas en La Bombonera tras ser invitada especial al Superclásico entre Boca Juniors y River Plate, por la fecha 15 del Torneo Clausura en Argentina.
🚨 Dua lipa en La Bombonera viendo a River y Bocapic.twitter.com/vW3AyeVXol— DUA LIPA ARGENTINA | Fan Account (@dualipanoticia) November 9, 2025
¡PRESENCIA DE LUJO PARA EL SUPERCLÁSICO EN LA BOMBONERA! Dua Lipa, lista para ver en La Boca el duelo entre el Xeneize y River. pic.twitter.com/aGRTM4C5x7— SportsCenter (@SC_ESPN) November 9, 2025